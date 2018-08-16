«Уфа» вышла в раунд плей-офф Лиги Европы

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«Уфа» сыграла вничью с люксембургским «Прогрессом» и вышла в в раунд плей-офф Лиги Европы, сообщает Sport24.

В первом матче российский клуб одержал домашнюю победу со счетом 2:1, а в Люксембурге игра закончилась ничьей с результатом 2:2.

Счет был открыт уже на третьей минуте: футболист «Уфы» Павел Аликин срезал мяч в свои же ворота. Российский клуб сравнял на 50-й минуте, отличился Иван Пауревич. На 72-й минуте хозяева снова вышли вперед, мяч на свой счет записал Майрон де Алмейда. От дополнительного времени «Уфа» спаслась уже в дополнительное время на 93-й минуте. Дубль оформил Пауревич.

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Ранее «Уфа» объявила стартовый состав на матч с «Прогрессом».

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч

«Прогрес Нидеркорн» (Люксембург) — «Уфа» (Россия) — 2:2

Голы: 1:0 — Аликин (автогол), 3; 1:1 — Пауревич, 50; 2:1 — де Алмейда, 72; 2:2 — Пауревич, 90+3.