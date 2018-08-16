Министр Украины призвал поблагодарить игрока ПАОКа Хачериди

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Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал поблагодарить своего соотечественника Евгения Хачериди, выступающего за греческий ПАОК, который после ответного матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского «Спартака» продемонстрировал щитки с украинским флагом, передает «Советский спорт».

Матч закончился нулевой ничьей, что позволило пройти дальше греческой команде. «Спартак» сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

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«А давайте-ка поблагодарим динамовца Евгения Хачериди, который сейчас выступает за греческий ПАОК. Выбив из квалификации Лиги чемпионов московский «Спартак», защитник сборной Украины продемонстрировал сине-желтые щитки. У россиян до сих пор истерика. Патриотически! Так держать, казак!» — написал Жданов в своем фейсбуке.

Ранее сообщалось, что УЕФА не будет разбирать эпизод с участием Хачериди.