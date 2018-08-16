Экс-полузащитник «Ювентуса» и «Крыльев Советов» хочет играть в «Спартаке»

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Полузащитник польской «Легии» Кристиан Паскуато намерен продолжить карьеру в московском «Спартаке», сообщает «Советский спорт».

По информации Itasportpress.it., хавбек хочет разорвать контракт со своим нынешним клубом и вернуться в Россию, где выступал за самарские «Крылья Советов». Несмотря на интерес к нему со стороны «Урала», «Енисея» и «Крыльев», итальянец выразил желание играть в Москве и перейти в «Спартак», который тренирует его соотечественник Массимо Каррера.

29-летний Паскуато является воспитанником «Ювентуса». В сезоне-2016/17 он играл за «Крылья Советов» на правах аренды, а с 2017 года защищает цвета «Легии».