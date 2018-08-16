Украинца дисквалифицировали на четыре месяца за толчок арбитра
Украинский нападающий «Кишварды» Антон Шиндер получил длительную дисквалификацию за толчок арбитра, сообщает «Советский спорт».
Как информирует Goal, форвард во время игры чемпионата Венгрии с «Ференцварошем» получил желтую карточку, на что эмоционально отреагировал и «боднул» главного судью. За это украинец был удален с поля.
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31-летнего Шиндера было принято решение наказать дисквалификацией в четыре месяца.
Ранее сообщалось, что игрок ПАОКа показал фанатам щитки с флагом Украины после матча со «Спартаком».
Украинский нападающий Антон Шиндер "боднул" арбитра во время матча Кишварда - Ференцварош и получил за это 4 месяца дисквалификации.— Goal на русском (@GoalRussian) 15 августа 2018 г.
Источник видео - @M4_Sport pic.twitter.com/HzWLY8F39V