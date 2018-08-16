Украинца дисквалифицировали на четыре месяца за толчок арбитра

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Украинский нападающий «Кишварды» Антон Шиндер получил длительную дисквалификацию за толчок арбитра, сообщает «Советский спорт».

Как информирует Goal, форвард во время игры чемпионата Венгрии с «Ференцварошем» получил желтую карточку, на что эмоционально отреагировал и «боднул» главного судью. За это украинец был удален с поля.

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31-летнего Шиндера было принято решение наказать дисквалификацией в четыре месяца.

Ранее сообщалось, что игрок ПАОКа показал фанатам щитки с флагом Украины после матча со «Спартаком»‍.