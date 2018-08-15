Член судейского комитета РФС жестко раскритиковал Адриано

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Член судейского комитета РФС Андрей Бутенко жестко раскритиковал нападающего московского «Спартака» Луиса Адриано за действия в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого ПАОКа, передает «Советский спорт».

Футболист был удален на 33-й минуте встречи за удар соперника в неигровом эпизоде. Матч закончился нулевой ничьей.

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«Мне сложно говорить о внутреннем мире Адриано, потому что этот внутренний мир, на мой взгляд, не отличается высоким уровнем профессиональной культуры и интеллекта.

У профессионального игрока культура проявляется в его действиях, в реализации общекомандной задачи, а Адриано, допустив глупость, подставил всю команду и тем самым лишил наших болельщиков возможности смотреть Лигу чемпионов», — заявил Бутенко.

Ранее капитан «Спартака» высказался об удалении Адриано в ответном матче Лиги чемпионов.