Попавшая в ДТП российская фигуристка рассказала о своем состоянии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/729/11896729/RIAN_2968287.HR-pic905-895x505-42165.jpg">

Двукратная чемпионка мира в танцах на льду Анжелика Крылова рассказала о своем состоянии после ДТП, передает «Советский спорт».

45-летняя Крылова попала в аварию 13 августа по дороге на тренировку. 14 августа тренер почувствовала себя плохо и обратилась в больницу.

Реклама

«Все нормально. Переломов нет. Ударилась головой. Врачи настояли, чтобы я пробыла в больнице несколько дней. Но я планирую недолго тут оставаться, надо продолжать работать», — приводит слова Крыловой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Ранее сообщалось, что Крылова пострадала, когда на светофоре в ее машину врезалась маршрутка.