Попавшая в ДТП российская фигуристка рассказала о своем состоянии
Двукратная чемпионка мира в танцах на льду Анжелика Крылова рассказала о своем состоянии после ДТП, передает «Советский спорт».
45-летняя Крылова попала в аварию 13 августа по дороге на тренировку. 14 августа тренер почувствовала себя плохо и обратилась в больницу.
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«Все нормально. Переломов нет. Ударилась головой. Врачи настояли, чтобы я пробыла в больнице несколько дней. Но я планирую недолго тут оставаться, надо продолжать работать», — приводит слова Крыловой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.
Ранее сообщалось, что Крылова пострадала, когда на светофоре в ее машину врезалась маршрутка.