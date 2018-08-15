Владелец ПАОКа хочет засудить «напившихся» в Греции российских журналистов

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Российский предприниматель и владелец греческого ПАОКа Иван Саввиди прокомментировал информацию о нападении болельщиков его команды на российских журналистов, передает «СЭ».

Инцидент возник после первой игры третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОКа против московского «Спартака». Тогда российские журналисты заявили, что в Салониках на них якобы напали болельщики греков, нанеся физический и материальный ущерб. Владелец ПАОКа отрицает эту информацию.

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«Я не хочу эти вещи комментировать, моя работа начнется завтра. Я требую возбуждение дела в отношении людей, которые напились и посчитали, что они могут права качать. Представьте, если я сейчас подойду к болельщикам «Спартака» и покажу средний палец? Это меня будет красить? Или мне скажут молодец?

Проинформировал об этом МИД России. Сотрудники консульства должны покинуть Грецию», — сказал Саввиди.

В ответном поединке команды сыграли со счетом 0:0, однако по сумме двух матче дальше прошел ПАОК (3:2).