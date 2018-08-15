Президент ПАОКа о победе над «Спартаком»: они получили по заслугам

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Российский предприниматель и владелец ПАОКа Иван Саввиди поделился мыслями после выхода своей команды в раунд плей-офф Лиги чемпионов, передает Sport24.

В ответном поединке греческий клуб сыграл вничью (0:0) с московским «Спартаком», тем самым одержав победу по сумме двух матчей (3:2). «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этой встречи.

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«Спартак» это «Спартак». Клуб с огромной историей и возможностями. Думаю, мы сломали их характер. При сорока тысячах болельщиков они должны были играть иначе. Сегодня «Спартак» получил по заслугам. Он очень некрасиво поступил после первой игры. Начали грязью обливать. Это не «Спартак»? Но «Спартак» поддержал эту идею», — сказал Саввиди.

Таким образом Саввиди обратил внимание на инцидент, возникший после первой игры в Салониках. Тогда российские журналисты обвинил фанатов ПАОКа в нападении, однако официальные представители УЕФА не зафиксировали подобных нарушений.

Ранее сообщалось, что игрок ПАОКа показал фанатам щитки с флагом Украины после матча со «Спартаком»‍.