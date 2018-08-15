Определились все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов
Стали известны все участники четвертого отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
Из российских клубов в следующий этап не смог пробиться московский «Спартак», уступивший греческому ПАОКу.
Полностью пары выглядят следующим образом:
«Црвена Звезда» (Сербия) – «Ред Булл» (Австрия);
БАТЭ (Белоруссия) – ПСВ (Нидерланды);
«Янг Бойз» (Швейцария) – «Динамо Загреб» (Хорватия);
«Видеотон» (Венгрия) – АЕК (Греция);
«Бенфика» (Португалия) – ПАОК (Греция);
«Аякс» (Нидерланды) – «Динамо Киев» (Украина).
Первые матчи пройдут 21 и 22 августа, ответные — 28 и 29 августа Победители вышеназванных противостояний станут участниками группового этапа Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что тренер «Спартака» горд своими игроками после вылета из Лиги чемпионов.