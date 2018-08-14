«Милан» отказался от приобретения хавбека «Спартака» Промеса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/607/11853607/RIAN_5499008.HR-pic905-895x505-25877.jpg">

Итальянский «Милан» отказался от покупки полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что «Спартак» настроен отпустить 26-летнего форварда в «Милан» за €25 млн. Однако из-за высокой стоимости голландца и сжатых сроков сделки миланцы решили отказаться от идеи покупки Промеса и рассмотреть иные варианты.

Реклама

Промес выступает за «Спартак» с 2014 года, проведя в красно-белой футболке 132 матча и отметившись 65 забитыми мячами и 34 голевыми передачами. За сборную Нидерландов футболист провел 28 матчей и отметился пятью мячами.

Ранее стало известно, что французский хавбек лондонского «Челси» Тьемуэ Бакайоко перешел в итальянский «Милан».