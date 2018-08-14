В «Дженоа» отменили тренировку из-за обрушения автомобильного моста

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Итальянский «Дженоа» отменил запланированную на сегодня тренировку команды из-за обрушения вблизи Генуи автомобильного моста. Об этом сообщает официальный твиттер-аккаунт итальянского клуба.

«После трагедии, которая постигла Геную, клуб и тренер Давиде Баллардини отменили тренировочное занятие первой команды, запланированное во второй половине дня», – говорится в сообщении «Дженоа».

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Напомним, что происшествие случилось во вторник утром в пригороде Генуи — на скоростной автомагистрали обрушился виадук. По информации замминистра транспорта и инфраструктуры Италии Эдоардо Рикси, число погибших при обрушении моста уже составило 22 человека.

Ранее сообщалось, что форвард туринского «Ювентуса» Андреа Фавилли продолжит карьеру в «Дженоа» на правах аренды.