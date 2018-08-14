В «Дженоа» отменили тренировку из-за обрушения автомобильного моста
Итальянский «Дженоа» отменил запланированную на сегодня тренировку команды из-за обрушения вблизи Генуи автомобильного моста. Об этом сообщает официальный твиттер-аккаунт итальянского клуба.
«После трагедии, которая постигла Геную, клуб и тренер Давиде Баллардини отменили тренировочное занятие первой команды, запланированное во второй половине дня», – говорится в сообщении «Дженоа».
Напомним, что происшествие случилось во вторник утром в пригороде Генуи — на скоростной автомагистрали обрушился виадук. По информации замминистра транспорта и инфраструктуры Италии Эдоардо Рикси, число погибших при обрушении моста уже составило 22 человека.
Ранее сообщалось, что форвард туринского «Ювентуса» Андреа Фавилли продолжит карьеру в «Дженоа» на правах аренды.
⚽️ A seguito della tragedia che ha colpito la città di #Genova per il crollo del #PonteMorandi sull'A10, il Club e il tecnico Davide #Ballardini hanno annullato l'allenamento della prima squadra previsto nel pomeriggio. pic.twitter.com/zZGtf5JpgE— Genoa CFC (@GenoaCFC) 14 августа 2018 г.