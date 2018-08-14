Чемпион Олимпиады-1956 Парамонов находится в больнице в тяжелом состоянии

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Чемпион Олимпиады по футболу 1956 года Алексей Парамонов находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает «РИА Новости».

«В конце июля, Алексей Александрович передал все свои награды и медали в музей «Спартака». На следующий день его поместили в пансионат ветеранов труда номер 1 в Москве, потому что он не может уже ухаживать за собой. С ним все было отлично, на матч открытия чемпионата мира его пригласил лично президент ФИФА Джанни Инфантино. Потом здоровье Парамонова резко сдало, пришлось госпитализировать.

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Наш ветеран плох: ноги отказали, плохо видит, тяжело дышит, потому что накапливается жидкость в легких, почечная недостаточность, еще и онкология простаты. Врач в пансионате сказал, что он может покинуть нас в любую секунду, организм изношен на 99,9%», — сказал друг экс-футболиста Михаил Захаров.

Парамонов выступал за сборную СССР с 1954 по 1957 год.

Ранее Роналдо выписали из больницы.