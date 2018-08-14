Спортивный директор минского «Динамо» задумался о последствиях победы над «Зенитом»

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Бывший вратарь и спортивный директор минского «Динамо» Геннадий Тумилович задумался о последствиях победы над петербургским «Зенитом» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы, передает «Прессбол».

Матч прошел в Минске и закончился со счетом 4:0 в пользу хозяев. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 16 августа.

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«Чувствуется, что «Динамо» совершило нечто значимое. Если уж наш президент заговорил о футболе… Это же самый главный показатель. Значит, случилось что-то важное.

Главное, чтобы до четверга белорусам не отключили газ. Питерские болельщики, кстати, говорили об этом после финального свистка. Причем, кажется, даже не в шутку: мол, увидишь, у Белоруссии начнутся проблемы. От российского правительства сейчас можно ожидать чего угодно», — заявил Тумилович.

Ранее Дзюба заявил, что «Зенит» еще повоюет.