Сборная России хочет натурализовать уроженца ДНР

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В сборной России по баскетболу рассматривают вариант натурализации новичка ЦСКА Джоэля Боломбоя, сообщает газета «Известия».

Об этом рассказал главный тренер национальной команды Сергей Базаревич.

«Натурализация игрока – это всегда щекотливый вопрос. Я всегда выступаю за то, чтобы за сборную играли доморощенные баскетболисты. Но сейчас время глобализации – практически во всех сборных есть натурализованные игроки. К тому же в данном случае у игрока есть привязка к нашей стране. Да, Джоэль не вырос в России, как например Виктор Кейру, но у него есть русские корни. Поэтому его приглашение в национальную команду имеет право на существование», — сказал наставник.

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Боломбой – уроженец украинского Донецка. Вместе с родителями он уехал в США в возрасте четырех лет.

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