Россиянин Моргунов завоевал серебро в прыжках с шестом на ЧЕ по легкой атлетике

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Россиянин Тимур Моргунов завоевал серебряную медаль в прыжках с шестом на чемпионате Европы по легкой атлетике, сообщает ТАСС.

21-летний Моргунов с первой попытки взял планку на высоте 6,00 м. Стоит отметить, что Моргунов выступал в нейтральном статусе.

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Сборная России заняла первое место в общекомандном медальном зачете объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. Национальная команда России завоевала 66 медалей — 31 золотую, 19 серебряных и 16 бронзовых.

Ранее российский гимнаст Артур Далалоян стал первым в опорном прыжке, Дмитрий Ланкин — третий.