Защитник «Анжи» раскритиковал судейство в матче со «Спартаком»

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Защитник махачкалинского «Анжи» Дмитрий Белоруков недоволен работой судей в матче со «Спартаком», где махачкалинцы уступили с минимальным счетом, пишет Sport24.

«Не хотел бы давать комментарии, а то одни гадости могу наговорить. Все равно уже ничего не изменишь. На ум приходят только слова Вячаслава Викторовича Грозного», — расстроен футболист.

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«Анжи» доигрывал встречу в меньшинстве после удаления двух футболистов.

В 2009 году главный тренер «Терека» Вячеслав Грозный после поражения своей команды в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Томью» (1:2) сказал: «Разве можно играть, когда какие-то петухи мешают нам это делать?!».

Ранее голкипер «Спартака» Артем Ребров поздравил команду с победой в своем инстаграме.