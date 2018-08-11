Чемпион НБА занял последнее место в профессиональном турнире по гольфу
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2017/18 в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри занял последнее место в профессиональном турнире по гольфу, сообщает «Советский спорт».
«Сегодня я никак не мог попасть драйвером. Это гольф, иногда так бывает. В один день у тебя все получается, по крайней мере, на любительском уровне, в другой день совсем не идет и возникает вопрос, что ты вообще тут делаешь», – цитирует Карри ESPN.
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В турнире принимало участие 154 человека.
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