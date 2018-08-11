Российские гимнасты завоевали золото ЧЕ в командном многоборье
Мужская сборная России по спортивной гимнастике одержала победу в командном многоборье на чемпионате Европы, который проходит в Глазго. В составе сборной России на турнире выступали Артур Далалоян, Дмитрий Ланкин, Никита Нагорный, Давид Белявский и Николай Куксенков.
Мужская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые медали чемпионата Европы по летним видам спорта в командном многоборье, сообщает ТАСС.
В составе национальной команды России на турнире выступали Артур Далалоян, Дмитрий Ланкин, Никита Нагорный, Давид Белявский и Николай Куксенков.
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Второе место заняли британцы, а третье — французы.
Ранее россиянка Ярослава Бондаренко выиграла бронзовую медаль в велоспорте-BMX.