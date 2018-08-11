Российские гимнасты завоевали золото ЧЕ в командном многоборье

Мужская сборная России по спортивной гимнастике одержала победу в командном многоборье на чемпионате Европы, который проходит в Глазго. В составе сборной России на турнире выступали Артур Далалоян, Дмитрий Ланкин, Никита Нагорный, Давид Белявский и Николай Куксенков.