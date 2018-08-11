Французский регбист умер после товарищеского матча
Игрок французского регбийного клуба «Орийак» Луи Файфровски скончался после товарищеской игры с «Родез», сообщает «Советский спорт».
Как утверждает Sports-auvergne, по ходу матча спортсмен получил повреждение головы и не смог самостоятельно покинуть поле. После этого Файфровски несколько раз терял сознание в раздевалке.
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Приехавшие на место происшествия медики не смогли спасти 21-летнего регбиста.
Ранее сообщалось, что чемпион мира по легкой атлетике погиб в автокатастрофе.