Тарханов готов возглавить московский «Спартак»

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Заслуженный тренер России Александр Тарханов признался, что задумывается о возобновлении тренерской карьеры, сообщает Sport24.

«Если будет какое-то предложение, я готов рассмотреть. Я еще вроде не старый. Мне нравится это дело, я скучаю по нему. На сборах помогал тренеру работать с молодежной командой. Сейчас в чемпионате она одержала победу и один раз сыграла вничью. Так что мне интересен и юношеский футбол», — отметил Тарханов.

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Кроме того, тренер прокомментировал игру московского «Спартака» и ответил, готов ли взять шефство над столичным клубом.

Пошел бы работать, если бы позвал «Спартак», например? Конечно, почему нет! Другие задачи? Там и игроки другие. Чем выше уровень футболистов, тем легче выстроить игру. Я бы стал выстраивать игру. Комбинационный футбол в исполнении что «Спартака», что «Барселоны» — одинаковый. Он подразумевает работу головой и четкие слаженные действия. Сейчас в «Спартаке» нет такого, как было у Романцева или Бескова. Там было видно, что это «Спартак», не перепутаешь ни с кем», — уверен Тарханов.

63-летний специалист в разное время тренировал «Урал», «Химки», «Крылья Советов», «Кубань», «Терек», «Торпедо», а также болгарскую «Славию».

Ранее новый тренер «Арсенала» поделился ожиданиями от своей команды.