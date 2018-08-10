Новый тренер «Арсенала» поделился ожиданиями от своей команды

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Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал, чего ждет от нового сезона Английской премьер-лиги, сообщает «Советский спорт».

«Наш стиль игры заключается в том, чтобы владеть мячом, контролировать ход игры. Мы будем стремиться играть агрессивно впереди.

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В плане игры в обороне важно правильно организовать защиту, быстро переходить в атаку. Но над этими компонентами нам еще необходимо работать. О них легче говорить, чем делать их на поле. Но сейчас я рад видеть прогресс наших игроков», — передает слова испанца Sky Sports.

Кроме того, специалист признался, что ключевым фактором в игре его команды должна стать организованность.

«Нам нужны две позиции: классные игроки и организация. Мы можем стать сильнее, побеждать, играя в наш футбол. Повторюсь, правильная организация и игра.

Я хочу, чтобы было командное мышление. Когда мы атакуем, наш голкипер должен понимать, что все начинается с него. Когда мы обороняемся, наши защитники должны думать, как они могут помочь голкиперу. Для меня это очень важно», — заявил Эмери.

В первом туре нового сезона АПЛ «Арсенал» 12 августа сыграет с «Манчестер Сити».

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью развеял слухи о плохих отношениях с игроками.