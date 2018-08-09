Смолов лишен водительских прав за ДТП в Краснодаре

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Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов, попавший в ДТП в Краснодаре, лишен права управления автомобилем на один год, сообщает ТАСС.

«Суд постановил лишить Смолова права управления транспортным средством на один год», — заявил судья.

Отмечается, что самого футболиста на заседании суда не было.

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ДТП с участием Смолова произошло в ночь на 1 августа на улице Ставропольской в районе пересечения с улицей Вишняковой в Краснодаре. Водитель не справился с управлением и врезался в несколько секций дорожного ограждения. В результате автомобиль, стоимость которого оценивается почти в 9 млн рублей, был серьезно поврежден.

В отношении водителя были составлены административные материалы по статье 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений) и статье 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с ДТП), которые предусматривают наложение административного штрафа, лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее сообщалось, что генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о переходе Смолова в состав «железнодорожников».