В UFC верят в успешность российского рынка

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Исполнительный вице-президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Айк Лоуренс Эпштейн заявил, что в организации верят в российский рынок и планируют провести в стране турниры с участием чемпионов.

«Мы верим в российский рынок, поэтому совершенно точно планируем организовать здесь чемпионские поединки», — цитирует Эпштейна ТАСС.

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Функционер отметил, что проведение турниров организации является дорогим мероприятием.

«Провести турнир - это дорогое удовольствие, не только в России, но и в других странах. Мы должны понимать, что у UFC все на высшем уровне — и музыка, и графика, и продакшн. Очень важно и то, что турниры UFC транслируются на многие страны мира, а значит ТВ-продакшн должен быть на самом высоком уровне, это тоже требует затрат», — добавил Эпштейн.

Первый в истории турнир UFC в России пройдет 15 сентября в московском спорткомплексе «Олимпийский».

Ранее сообщалось, что американское антидопинговое агентство (USADA) будет тестировать спортсменов в рамках турнира UFC в Москве.