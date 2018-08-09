Смолов в ближайшие дни может стать игроком «Локомотива»
«Локомотив» близок к приобретению нападающего «Краснодара» Федора Смолова, сообщает «СЭ».
По информации издания, стороны близки к соглашению по трансферу форварда сборной России. Сумма сделки составит порядка €9 млн.
Отмечается, что официально о переходе может быть объявлено до конца недели.
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28-летний Смолов выступает за «быков» с 2015 года. В этом сезоне он провел два матча и забил один мяч.
Ранее сообщалось, что зарплата Смолова в «Локомотиве» составит €3,1 млн.