Российские пловцы завоевали бронзу ЧЕ в смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем

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Сборная России завоевала бронзовые медали в соревнованиях по плаванию в смешанной эстафете 4х100 вольным стилем. Турнир проходит в рамках чемпионата Европы по летним видам спорта, сообщает ТАСС.

В составе российской команды выступали Климент Колесников, Владислав Гринев, Мария Каменева и Арина Опенышева. Спортсмены показали результат 3 минуты 24,50 секунды. Победителями стали французы (3.22,07), вторыми финишировали голландцы (3.23,97).

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Для российских пловцов эта медаль стала 22-й на турнире. Россияне завоевали восемь золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых наград. На объединенном чемпионате Европы российские спортсмены лидируют в общекомандном зачете, в их активе 21 золотая, 12 серебряных и 11 бронзовых медалей.

Ранее российский пловец Евгений Рылов завоевал 21-ю золотую медаль для сборной России на ЧЕ.