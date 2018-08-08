СМИ узнали зарплату Смолова в «Локомотиве»

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Зарплата нападающего «Краснодара» Федора Смолов в случае перехода в московский «Локомотив» не увеличится, сообщает «СЭ».

Как утверждает издание, форвард будет получать в стане «железнодорожников» столько же, сколько сейчас ему платит «Краснодар» — €3,1 млн в год. Также отмечается, что контракт игрока сборной России с действующим чемпионом страны будет рассчитан на четыре года.

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28-летний Смолов выступает за «быков» с 2015 года. В текущем сезоне он провел два матча, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что тренер «Локомотива» прокомментировал возможный переход Смолова.