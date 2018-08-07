Отец партнера российского гонщика спас «Форс Индию» от банкротства

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Команда Формулы-1 «Форс Индия» обрела новых владельцев и в скором времени будет выведена из-под внешнего управления, сообщает SkySports.

Инвестором команды стал консорциум под управлением канадского миллиардера Лоренса Стролла. Стролл-старший является отцом пилота команды «Ф1» «Уильямс» Ланса Стролла, партнера российского гонщика Сергея Сироткина.

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Операционный директор «Форс Индии» Отмар Зафнауэр отметил, что сделка даст команде силы предстоящем чемпионате с полным потенциалом, а также поблагодарил инвесторов за доверие, оказанное команде.

Ожидается, что все 450 человек, работающих в «Форс-Индии», сохранят свои места, и уже на следующих гонках в Бельгии коллектив будет работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось о планах проведения этапа Гран-при в Майами в 2019 году.