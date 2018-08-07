Женская сборная России по плаванию выиграла серебро ЧЕ

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Женская сборная России по плаванию выиграла серебро на чемпионате Европы в эстафете 4х200 метров вольным стилем, сообщает ТАСС.

В составе российской команды выступали Валерия Саламатина, Анна Егорова, Арина Опенышева и Анастасия Гуженкова. Спортсменки показали результат 7 минут 52,87 секунды.

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Золото досталось сборной Великобритании (7.51,65), а бронза немкам — (7.53,76).

Для российских пловцов эта награда стала 20-й на европейских соревнованиях. Российская команда уже завоевала семь золотых, восемь серебряных и пять бронзовых медалей.

На этом турнире Саламатина взяла серебро в смешанной эстафете 4х200 м, Егорова финишировала третьей на дистанции 800 м, а Гуженкова выиграла бронзу на дистанции 200 м.

Ранее Юлия Ефимова выиграла второе золото чемпионата Европы.

Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/sport/5437408