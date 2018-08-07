Мать Ефимовой рассказала о любви дочери к купальникам и маникюру

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Двукратная чемпионка Европы по плаванию Юлия Ефимова меняет купальники как перчатки и всегда была модницей, приводит слова ее матери Татьяны Ефимовой сайт kp.ru.

Я ее с детства приучала, что за собой надо ухаживать и следить. У нее всегда были самые лучшие платья, как бы нам тяжело не было. Себе отказывала, но ей покупала самое лучшее. Даже сейчас, лично я по жизни не крашусь, так как не люблю. Максимум - помада и пудра.

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Зато у меня самые лучшие шампуни, крема для тела, для лица и для всего. Дочь это знает, потому привозит мне все самое лучшее и хорошее. А еще у меня только одних лаков как маникюрном кабинете — сотня, не меньше стоит. Так что любовь к безупречному маникюру у нее от меня», — заявила мать спортсменки.

Ранее Ефимова завоевала золото чемпионата Европы на дистанции 200 м в плавании брассом с результатом в 2.21,31.