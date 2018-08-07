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Ямайский спринтер Усэйн Болт подписал контракт с австралийским клубом «Сентрал Кост Маринерс», сообщает официальный сайт команды.

«Я очень рад приехать в Австралию и хотел бы поблагодарить владельца и правление «Сентрал Кост Маринерс» за предоставленную возможность», — заявил Болт.

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По словам спортсмена, он полностью осознает возложенную на него ответственность, связанную с тем, что команда всегда борется за самые высокие места в сильнейшей футбольной лиге Австралии.

Ранее сообщалось, что Усэйна Болта приглашают начать футбольную карьеру в США.