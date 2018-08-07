Гретцки стал послом «Куньлунь Ред Стар»
Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки стал послом китайского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар», сообщает ТАСС.
«Присутствие Гретцки станет огромным толчком для развития хоккея в Китае, его вклад в этот вид спорта неоценим. Он поможет нации, принимающей зимние Олимпийские игры 2022 года, что увеличит интерес к хоккею, особенно среди молодежи», — заявил исполнительный директор «Куньлуня» Ао Мэн.
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Сам спортсмен заявил, что рад предстоящей работе с клубом для популяризации хоккея в Китае.
Ранее сообщалось, что Ху Ян остается в «Куньлунь Ред Стар».