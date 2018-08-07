Гретцки стал послом «Куньлунь Ред Стар»

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Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки стал послом китайского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар», сообщает ТАСС.

«Присутствие Гретцки станет огромным толчком для развития хоккея в Китае, его вклад в этот вид спорта неоценим. Он поможет нации, принимающей зимние Олимпийские игры 2022 года, что увеличит интерес к хоккею, особенно среди молодежи», — заявил исполнительный директор «Куньлуня» Ао Мэн.

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Сам спортсмен заявил, что рад предстоящей работе с клубом для популяризации хоккея в Китае.

Ранее сообщалось, что Ху Ян остается в «Куньлунь Ред Стар».