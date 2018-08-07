Синхронистки Субботина и Колесниченко завоевали золото в произвольной программе дуэтов
Российские синхронистки Варвара Субботина и Светлана Колесниченко стали обладателями золотых наград в произвольной программе дуэтов на чемпионате Европы по летним видам спорта, сообщает Sport24.
Колесниченко и Субботина, получившие за свое выступление 96,7000 балла, в борьбе за золото обошли украинок (93,4000 балла) и итальянок (92,1333 балла), принеся в копилку сборной России 16-ю медаль высшей пробы на турнире.
Реклама
Спортсменки уже побеждали на чемпионате Европы — 2018 в технической программе дуэтов. Колесниченко также была первой в сольной технической программе.
Ранее российские синхронистки взяли золото чемпионата Европы.