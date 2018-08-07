FT: Усманов продал Кронке 30% акций «Арсенала»
Американский предприниматель Стэн Кронке выкупил 30% акций лондонского «Арсенала» у российского бизнесмена Алишера Усманова, сообщает ТАСС.
По информации Financial Times, стоимость сделки составила £550 млн. Таким образом, Кронке стал единоличным владельцем «канониров». После состоявшейся сделки стоимость клуба составила £1,8 млрд.
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Кронке поблагодарил Усманова за его преданность клубу, его ценностям, духу и истории. Американец полагает, что единоличное владение клубом поспособствует быстрому развитию и продвижению «Арсенала». Кроме того, он отметил, что KSE намерена оставаться владельцами клуба в долгосрочной перспективе.
Ранее сообщалось, что Усманов согласился продать 30% акций «Арсенала» за £550 млн.