FT: Усманов продал Кронке 30% акций «Арсенала»

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Американский предприниматель Стэн Кронке выкупил 30% акций лондонского «Арсенала» у российского бизнесмена Алишера Усманова, сообщает ТАСС.

По информации Financial Times, стоимость сделки составила £550 млн. Таким образом, Кронке стал единоличным владельцем «канониров». После состоявшейся сделки стоимость клуба составила £1,8 млрд.

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Кронке поблагодарил Усманова за его преданность клубу, его ценностям, духу и истории. Американец полагает, что единоличное владение клубом поспособствует быстрому развитию и продвижению «Арсенала». Кроме того, он отметил, что KSE намерена оставаться владельцами клуба в долгосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что Усманов согласился продать 30% акций «Арсенала» за £550 млн.