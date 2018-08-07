Велогонщица Забелинская вошла в состав сборной Узбекистана на Азиатские игры

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Российская велогонщица Ольга Забелинская вошла в состав сборной Узбекистана на Азиатские игры, сообщает ТАСС.

До этого стало известно, что спортсменка намерена сменить гражданство и выступать за Узбекистан. Состав национальной команды Узбекистана опубликован на сайте Национального олимпийского комитета (НОК).

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Генеральный директор Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Юрий Кучерявый заявил, что федерация будет категорически против перехода спортсменки. В связи с этим Забелинская может пропустить Олимпийские игры 2020 года, так как будет вынуждена ждать двухлетний карантин.

Ранее тренер по велоспорту назвал предательством смену страны из-за денег.