USADA будет тестировать спортсменов на турнире UFC в Москве
Американское антидопинговое агентство (USADA) будет тестировать спортсменов в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве, сообщает ТАСС.
«UFC традиционно работает с USADA в этом направлении. Турнир в России такой же, как и остальные. В этом партнерстве продолжится работа», — сказал вице-президент UFC Андрей Громковский.
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Первый в истории турнир UFC в России пройдет 15 сентября в московском спорткомплексе «Олимпийский».
Ранее сообщалось, что UFC пустит в продажу дополнительные билеты на турнир в Москве.