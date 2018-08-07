Бывший игрок ЦСКА отметил двух футболистов в обновленном составе команды

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Бывший полузащитник московского ЦСКА Элвир Рахимич прокомментировал поражение армейцев в матче второго тура чемпионата России от «Ростова» (0:1), передает газета «Известия».

Босниец подчеркнул, что красно-синие сейчас находятся на этапе перестройки.

«Нужно отметить игру обороны ЦСКА. Новая тройка защитников команды сыграется быстрее, чем нападающие. Видно, что команда сейчас в стадии перестройки. Надеюсь, этот процесс не займет много времени.

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Если говорить о дебюте Абеля Эрнандеса, пока рано судить о его игре, но уже по матчу с «Ростовом» было видно, что это футболист высокого уровня. Также отмечу Ильзата Ахметова — с его выходом на поле игра ЦСКА у ворот «Ростова» оживилась», — сказал Рахимич.

Ранее сообщалось, что новичок ЦСКА Эрнандес уверен в успехе своей команды.