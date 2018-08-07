Бывший игрок ЦСКА отметил двух футболистов в обновленном составе команды
Бывший полузащитник московского ЦСКА Элвир Рахимич прокомментировал поражение армейцев в матче второго тура чемпионата России от «Ростова» (0:1), передает газета «Известия».
Босниец подчеркнул, что красно-синие сейчас находятся на этапе перестройки.
«Нужно отметить игру обороны ЦСКА. Новая тройка защитников команды сыграется быстрее, чем нападающие. Видно, что команда сейчас в стадии перестройки. Надеюсь, этот процесс не займет много времени.
Если говорить о дебюте Абеля Эрнандеса, пока рано судить о его игре, но уже по матчу с «Ростовом» было видно, что это футболист высокого уровня. Также отмечу Ильзата Ахметова — с его выходом на поле игра ЦСКА у ворот «Ростова» оживилась», — сказал Рахимич.
Ранее сообщалось, что новичок ЦСКА Эрнандес уверен в успехе своей команды.