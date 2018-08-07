Бывший нападающий «Спартака» стал игроком ЦСКА

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Бывший нападающий московского «Спартака» Игорь Левицкий подписал контракт со столичным ЦСКА, сообщает «Советский спорт».

Как утверждает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), форвард подписал с армейцами однолетний контракт.

В минувшем сезоне 25-летний россиянин выступал за «Сибирь». В 28 матчах регулярного чемпионата он забросил пять шайб и сделал три голевых передачи. В послужном списке хоккеиста значатся такие клубы, как «Сочи», «Спартак» и «Атлант».

Ранее сообщалось, что ЦСКА обменялся нападающими с «Авангардом».