Защитник «Химок» Швед признан самым высокооплачиваемым игроком Европы
Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед признан самым высокооплачиваемым баскетболистом Евролиги, пишет «Советский спорт».
По информации портала Eurohoops, Швед за сезон получает $4 млн, что является наиболее высокой зарплатой турнира.
На втором месте рейтинга расположился другой игрок из России — защитник ЦСКА Нандо де Коло, зарплата которого составляет $2,78 млн.
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На третьем месте оказался игрок «Панатинаикоса» Ник Калатес.
Кроме того, в пятерку самых дорогих баскетболистов Евролиги входит другой игрок ЦСКА — разыгрывающий защитник Серхио Родригес с зарплатой в $2,55 млн.
Ранее сообщалось, что центровой сборной Франции стал игроком «Локомотива-Кубань».