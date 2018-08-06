Федерация велосипедного спорта не позволит Забелинской выступать за Узбекистан

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Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов не считает возможным позволить Забелинской выступать за сборную Узбекистана, сообщает «Советский спорт».

«Ольга Забелинская уведомила нас о своем решении, которым мы были обескуражены и которому были удивлены. На протяжении последних лет мы старались сделать все возможное, вкладывали все силы в то, чтобы она, как лидер российского женского велоспорта, получала все необходимое для оптимальной подготовки к ключевым стартам сезона, в том числе к Олимпийским играм, на которых в 2012 и 2016 годах она завоевала медали в составе сборной России.

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Это решение стало неприятным сюрпризом для нас, и мы не считаем возможным дать согласие на переход Забелинской для выступления под другим флагом», — говорится на сайте ФВСР.

Ранее стало известно, что отец Забелинской шокирован поступком дочери.