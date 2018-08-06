Федерация велосипедного спорта не позволит Забелинской выступать за Узбекистан
Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов не считает возможным позволить Забелинской выступать за сборную Узбекистана, сообщает «Советский спорт».
«Ольга Забелинская уведомила нас о своем решении, которым мы были обескуражены и которому были удивлены. На протяжении последних лет мы старались сделать все возможное, вкладывали все силы в то, чтобы она, как лидер российского женского велоспорта, получала все необходимое для оптимальной подготовки к ключевым стартам сезона, в том числе к Олимпийским играм, на которых в 2012 и 2016 годах она завоевала медали в составе сборной России.
Это решение стало неприятным сюрпризом для нас, и мы не считаем возможным дать согласие на переход Забелинской для выступления под другим флагом», — говорится на сайте ФВСР.
Ранее стало известно, что отец Забелинской шокирован поступком дочери.