Тренер сменившей гражданство велогонщицы обескуражен решением спортсменки

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Главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян высказался по поводу решения велогонщицы Ольги Забелинской сменить спортивное гражданство, передает «Советский спорт».

«Конечно, это была обескураживающая новость для всех нас. Мы вкладывали средства, делали все возможное. Сомневаемся, что у Ольги будут лучше условия в Узбекистане. В любом случае предполагалось, что Олимпиада-2020 будет последней в ее карьере», — заявил Абрамян.

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По словам тренера, теперь российская сборная рассчитывает на свой ближайший резерв.

«У нас есть спортсменки, которые могут проявить себя. Они уже привлекаются постепенно в команду», — отметил главный тренер.

На Олимпийских играх в Лондоне в велогонках на шоссе Забелинская завоевала две бронзовые медали, а четыре года спустя на Играх в Рио взяла серебро.

Ранее сообщалось, что отец Забелинской шокирован поступком дочери.