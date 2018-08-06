Россиянка Колесниченко завоевала золото чемпионата Европы

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Российская синхронистка Светлана Колесниченко стала золотым призером чемпионата Европы по водным видам спорта в технической программе солисток, сообщает ТАСС.

24-летняя спортсменка набрала 93,4816 балла. На второй строчке расположилась представительница Украины Елизавета Яхно (91,3517), а замкнула тройку итальянка Линда Черрути (90,2282).

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На чемпионате Европы, который проходит в шотландском Глазго, национальная сборная России имеет в своем активе четыре медали золотой пробы из пяти возможных, лидируя в общем зачете. Второе место занимает Италия, на третьей строчке находится Великобритания.

Ранее сообщалось, что Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 100 м брассом на чемпионате Европы.