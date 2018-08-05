Новичок ЦСКА Эрнандес остался в запасе на матч с «Ростовом»
Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и «Ростова» на матч второго тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».
Новичок армейского клуба Абель Эрнандес начнет матч на скамейке запасных.
Стартовый состав ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Родриго Бекао, Никита Чернов, Хердур Магнуссон, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Кристиян Бистрович, Яка Бийол, Дмитрий Ефремов, Федор Чалов;
Стартовый состав «Ростова»: Илья Абаев, Сергей Паршивлюк, Рагнар Сигурдссон, Сверрир Ингасон, Мацей Вилюш, Александр Гацкан, Алексей Ионов, Артур Юсупов, Дмитрий Скопинцев, Антон Салетрос, Бьорн Сигурдарсон.
Встреча между ЦСКА и «Ростовом» пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» 5 августа. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 19.00 мск.