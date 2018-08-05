Отец дисквалифицированного Еременко ответил на слухи о переходе сына в «Спартак»

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Алексей Еременко, отец бывшего полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко, прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о переходе своего сына в столичный «Спартак». Его слова передает «РИА Новости».

Сегодня финский телеканал сообщил, что 31-летний хавбек в ближайшее время подпишет контракт с красно-белыми.

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«Пусть пишут, комментировать здесь нечего. Могу сказать, что Рома находится в хорошей форме, очень соскучился по футболу и ждет своего возвращения. Пока комментировать разные новости нет смысла», — сказал Еременко-старший.

Сейчас Еременко продолжает отбывать двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина. С 2014 по 2017 год финн выступал за ЦСКА.