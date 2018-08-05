Экс-вратарь «Ак Барса» призвал поддерживать геев в хоккее

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Бывший голкипер «Ак Барса» Андерс Нильссон, ныне защищающий цвета «Ванкувер Кэнакс», заявил о важности поддержки людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в хоккее, передает «Советский спорт».

«У меня есть друзья в Швеции и США, некоторые из которых даже не осмеливаются рассказывать семьям о своей ориентации, поэтому я чувствовал: меньшее из всего, что могу сделать, чтобы поддержать их, — это нанести радужный флаг на шлем», — приводит слова вратаря Aftonbladet.

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Швед отметил, что проблема неприятия гомосексуалистов идет из детского хоккея.

«В хоккее очень развита «культура мачо». Это нормально обзывать другого игрока «геем» или более грубыми эквивалентами этого слова. Правда, отличие в том, что такое по большей части происходит не во взрослом, а в детском хоккее. Получается, ребенок не может признаться в своей ориентации из-за страха потерять друзей», — заключил он.

В сезоне-2014/15 Нильссон в составе «Ак Барса» доходил до финала Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что американский футболист совершил каминг-аут.