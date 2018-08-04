«Локомотив» и «Спартак» разошлись миром в матче второго тура РПЛ
Московские «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Sport24.
Матч завершился нулевой ничьей. После игры у «Локомотива» в активе всего два очка, в первом туре команда сыграла вничью с «Уфой». «Спартак» имеет четыре очка, в первом матче клуб обыграл «Оренбург».
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В третьем туре красно-белые на своем поле примут «Анжи», а «железнодорожники» на выезде сразятся с «Оренбургом».
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что игрок «Спартака» не доволен судейством в матче с «Локомотивом».
Чемпионат России. Премьер-Лига. 2-й тур
«Локомотив» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 0:0