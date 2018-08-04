Голливудская актриса бросила Владимира Кличко после девяти лет отношений
Бывший чемпион мира по боксу в весовой категории свыше 90,71 кг Владимир Кличко расстался с голливудской актрисой Хайден Панеттьери, сообщает ФАН.
По информации СМИ, инициатором расставания стала 28-летняя Панеттьери.
Ранее актрису заметили в компании неизвестного мужчины. Отмечается, на ее пальце не было кольца, которое Кличко подарил в 2013 году.
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Пара собиралась пожениться в 2014 году, однако церемония бракосочетания была отложена из-за беременности актрисы. У Кличко и Панеттьери есть трехлетняя дочь Кайя Евдокия.
Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона женится на своей 28-летней подруге.