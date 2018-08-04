Макгрегору дали совет перед боем с Нурмагомедовым

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Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров дал совет ирландцу Конору Макгрегору перед поединком с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Я смотрел последние бои Конора, он очень слабо дышал в нос и после второго раунда, когда его вязали в партере, уставал. Духа у него полно, но вместе с этим нужно дышать. Если его вязать и два раунда продержать в партере, то он может толком и не восстановиться.

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Макгрегору было бы хорошо хотя бы месяц потренироваться в горах. Боксер может не уставать 12 раундов, борец может не уставать три часа, а когда боксер начинает бороться, а борец боксировать, то они почему-то устают через пять минут», — цитирует Тактарова ТАСС.

Поединок между обладателем чемпионского титула UFC в весовой категории до 70 кг Нурмагомедовым и претендентом Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229.