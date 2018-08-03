Российский атлет отстранен от участия в ЧЕ из-за подозрений в допинге

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Российский прыгун в высоту Данил Лысенко временно отстранен в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) завела дело на Лысенко из-за нарушений правил доступности. Теперь атлет временно отстранен от выступлений до завершения расследования, в связи с чем не сможет выступить на чемпионате Европы в Германии.

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Лысенко является серебряным призером чемпионата мира 2017 года в Лондоне, а также чемпионом мира 2018 года в помещении. В нынешнем сезоне атлет одержал победы на этапах «Бриллиантовой лиги» в Монако и в Лозанне, повторив лучший результат сезона в мире.

Чемпионат Европы по легкой атлетике состоится в Берлине с 6 по 12 августа. Из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), российские спортсмены выступят там под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что голландские конькобежцы принимали гормоны для улучшения результатов.