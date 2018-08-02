Экс-чемпион мира Тайсон Фьюри назвал дату боя с Уайлдером

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Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри объявил, что проведет поединок с действующим триумфатором Всемирного боксерского совета (WBС) Деонтеем Уайлдером. Об этом сообщает «Советский спорт».

Британо-ирландский спортсмен заявил, что достиг договоренности с Уайлдером, которого называл бомжем.

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«Мой бой с Уайлдером состоится в декабре этого года в Лас-Вегасе. Мы договорились всего за два дня. Это самая быстрая сделка в моей жизни. Этот бой станет огромным событием. Как чемпион, Уайлдер на данный момент лучше, чем Энтони Джошуа», — приводит слова Фьюри Mirror.

29-летнему Фьюри 18 августа предстоит провести бой с Франческо Пианеттой.

Ранее сообщалось, что Фьюри заявил о желании провести бой с Александром Усиком.