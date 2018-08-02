Гол Йокича в концовке матча вывел «Уфу» в третий раунд квалификации Лиги Европы

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«Уфа» сыграла вничью со словенским «Дожмале» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы и вышла в следующий этап, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Дожмале, завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Боян Йокич. У хозяев мяч забил Ловро Бизяк. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Первая игра, прошедшая в Уфе, завершилась нулевой ничьей. За счет гола на выезде российский клуб вышел в следующий раунд турнира, где сыграет с люксембургским клубом «Прогрес Нидеркорн».

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Ответный матч

«Дожмале» (Дожмале, Словения) — «Уфа» (Уфа, Россия) — 1:1

Голы: 1:0 — Бизяк, 50; 1:1 — Йокич, 87.